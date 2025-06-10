В Подмосковье совершено вооружённое нападение на рынок, где работают азербайджанцы.

Инцидент произошёл 1 июня в посёлке Фряново Щёлковского района Московской области. Двое мужчин с огнестрельным оружием, предположительно марки «Винчестер», ворвались на территорию рынка, где трудятся выходцы из Азербайджана и другие представители нерусских национальностей. Нападавшие угрожали им расправой, пишет АПА.

На видеозаписи нападения, сделанной камерами наблюдения, установленными в окрестных здания, видно, как злоумышленники целенаправленно направляются к мигрантам.

Согласно информации, одна из сотрудниц рынка — местная жительница Фряново Светлана Мамедова — попыталась оказать нападавшим сопротивление.