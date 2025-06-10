США уменьшат средства в бюджете на 2026 финансовый год, которые пойдут для закупки нового вооружения для Украины. Данная мысль озвучена в заявлении главы Пентагона Пит Хегсет.

«В этом бюджете есть сокращение. Понимаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт», — сказал Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.

Он добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта в Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и США.