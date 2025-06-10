Российская сторона в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями вернула вторую группу своих военнослужащих. Взамен передано аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

9 июня была возвращена группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.

«10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной Киеву территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — отмечается в сообщении.