Войска России выпустили по Украине большое количество дронов. В связи с этим во многих областях объявили тревогу. Первые беспилотники были замечены в Сумской области. Они летели в направлении Черниговской области.

По словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, такой массированной атаки в Сумской области еще не было. «Все небо в области красное от целей. Такого никогда не было еще. В нашу сторону с разных направлений (север) еще около пяти штук», — отметил Семенихин.

Следом стало известно о новой группе БПЛА с юга, которые держали курс на север Запорожской и восток Днепропетровской областей, сообщает РБК-Украина.

Далее российские дроны уже фиксировались в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Киевской областях. Позже в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной тоже стали дроны.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении КГВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу был нанесен удар двумя КАБами. «Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется», — отметил он.