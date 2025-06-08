Экс-голкипер футбольной сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко, работающий тренером вратарей в московском ФК ЦСКА, высказался о решении отклонить заявку на получение нейтрального статуса его дочери, российской гимнастки Лалы Крамаренко.

«Отказ из-за фото? Ирина Александровна Винер для меня, Лалы, всей нашей семьи и поклонников – великий тренер. Она тренер Лалы Крамаренко, а Лала всегда рядом с ней. Так что это была глупость, даже не глупость, а не понятно что. Причем здесь фотография с ее личным тренером?» – приводит слова Крамаренко Sport24.

Отмечалось, что причиной отказа Лале Крамаренко в получении нейтрального статуса послужили два фактора: её участие в гала-концерте по случаю Дня защитника Отечества, а также совместная фотография с бывшим главным тренером российской сборной Ириной Винер.

На данный момент 20-летняя Лала Крамаренко проходит реабилитацию после тяжелой травмы колена. Она является золотой медалисткой чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях.