Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Берлине с представителями Катара, чтобы обсудить посредничество Дохи в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, сообщает журналист Axios Барак Равид.

По его данным, Катар уже несколько недель пытается помочь США и Ирану договориться о прекращении огня, возобновлении переговоров по ядерной программе и предотвращении очередного обострения конфликта.

Однако пока посредничество Дохи не принесло заметных результатов, добавляет Барак Равид.