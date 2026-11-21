Президент Вьетнама То Лам поздравил Азербайджан с достижениями, отметив, что Ханой внимательно следит за развитием ситуации в стране. Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«В последние годы валовой внутренний продукт Азербайджана продолжает расти. Уровень жизни населения постоянно повышается, а позиции Азербайджана на международной арене последовательно укрепляются. Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе», — отметил он.

Напомним, в эти дни азербайджанский лидер совершает визит во Вьетнам.