Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский народ поддерживал героизм вьетнамцев во время оккупации, а Вьетнам, в свою очередь, проявил солидарность с Азербайджаном во время войны за освобождение территорий в 2020 году, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.