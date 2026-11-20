Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский народ поддерживал героизм вьетнамцев во время оккупации, а Вьетнам, в свою очередь, проявил солидарность с Азербайджаном во время войны за освобождение территорий в 2020 году, в том числе в Совете Безопасности ООН.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.
«Вы затронули очень важные вопросы нашей двусторонней повестки дня. Наши страны на протяжении всей истории отношений отличаются высоким уровнем солидарности и дружбы. Вы упомянули о визите президента Вьетнама в Азербайджан в 1959 году. Народ Азербайджана принимал президента Хо Ши Мина как дорогого гостя и всегда поддерживал вашу борьбу за независимость и свободу, а героизм, проявленный вьетнамским народом в годы оккупации, нашел решительную поддержку у азербайджанского народа. Такую же солидарность со стороны народа Вьетнама и его Правительства наблюдали и мы во время нашей освободительной войны в 2020 году, когда вы решительно поддержали нас, в том числе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — отметил президент Ильхам Алиев.