Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми осужденным по делу о массовой драке с участием российских бойцов ММА Усмана и Умара Нурмагомедовых. Все они освобождены из-под стражи, однако каждый должен выплатить штраф в размере 150 тысяч дирхамов.

Об этом сообщил судебный департамент Абу-Даби в Facebook. Решение принято с учетом примирения сторон, отказа от взаимных претензий и обращения потерпевшего к властям с просьбой освободить обвиняемых.

Драка произошла во время медиадня лиги RAF в Абу-Даби. Тогда бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили давал интервью, когда к нему подошел Усман Нурмагомедов в сопровождении соратников и ударил его. Позже видео инцидента появилось в социальных сетях.

В полиции сообщали о задержании восьми участников конфликта и еще двух человек, снимавших происходящее. Изначально Усман Нурмагомедов и еще семь фигурантов получили по шесть месяцев лишения свободы с последующей депортацией, а также штрафы в размере 300 тысяч дирхамов.

Сам Двалишвили ранее заявлял, что среди задержанных находился и Умар Нурмагомедов. Грузинский боец также обращался к властям ОАЭ с просьбой освободить всех участников конфликта.

Ислам Махачев объяснял поступок Усмана тем, что ранее Двалишвили оскорбил мать российского бойца.