Иран фактически перестал быть членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов по ядерным объектам исламской республики и убийства ее ядерщиков. Об этом заявил ТАСС член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Абольфазль Зохреванд.

«Я считаю, что мы уже фактически выпали из ДНЯО, нас выгнали и из агентства, и из ДНЯО. Это очень важный момент. Нам вообще больше не нужно ничего объявлять, мы можем просто принять решение. Что касается решения, то я полагаю, что наше общественное мнение, руководствуясь такими соображениями, полностью поддерживает выход из ДНЯО», — сказал он, комментируя возможность выхода Ирана из ДНЯО, предусмотренную статьей 10 этого документа.

Депутат пояснил, что его страну буквально «вытолкали из ДНЯО» посредством ударов по ее ядерным объектам, а также убийства ученых-ядерщиков.

По словам Зохреванда, Иран фактически больше не считает себя частью агентства и ДНЯО. Он заявил, что передача генеральным директором МАГАТЭ документов и информации Израилю, не являющемуся участником ДНЯО, свидетельствует о враждебной позиции агентства по отношению к Тегерану.