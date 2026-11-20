Наработки по армяно-азербайджанской нормализации, подготовленные при посредничестве России, сохраняют актуальность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Дублине.

«Мы, конечно, приветствуем и поддерживаем продолжение процесса нормализации межгосударственных отношений Азербайджана и Армении. Устойчивый мир между Баку и Ереваном — один из основных факторов стабильности и процветания всего Южного Кавказа. В этом заинтересованы не только сами государства региона, но и их непосредственные соседи — Россия, Иран и Турция», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Азербайджан и Армения сейчас предпочитают вести прямой диалог без посредников, однако Россия готова вновь оказать содействие мирному процессу, если такая помощь окажется востребованной.