Сенат Франции окончательно принял законопроект, устанавливающий презумпцию правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и жандармерии.

Как сообщило Agence France-Presse, документ был принят 205 голосами против 110.

Инициатива, внесенная депутатом от правоцентристской партии «Республиканцы» Эриком Поже, ранее была одобрена Национальным собранием. Ее поддержали правительство, значительная часть центристских сил и правая партия «Национальное объединение».

Согласно документу, сотрудники полиции и жандармерии при применении оружия будут считаться действовавшими в рамках закона, пока не будет доказано обратное.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес приветствовал решение парламента, назвав его выражением доверия полицейским и жандармам. По его словам, закон обеспечит стражам порядка правовую базу, соответствующую реальным условиям их работы.

В то же время представители левых партий выступили категорически против инициативы, назвав ее «разрешением на убийство». Социалисты в Сенате объявили о намерении обратиться в Конституционный совет Франции, чтобы добиться признания закона неконституционным и воспрепятствовать его вступлению в силу.

Принятие документа состоялось на фоне продолжающихся во Франции протестов, в ходе которых неоднократно происходили столкновения демонстрантов с полицией.