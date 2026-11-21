Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих хороших отношений с российским лидером Владимиром Путиным, назвав «глупыми людьми» тех, кто критикует его за контакты с главой Кремля. Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, почему он называет Путина своим другом, Трамп подчеркнул, что считает хорошие личные отношения с российским лидером положительным фактором.

«У нас очень замечательные отношения. Это, кстати, позитив. Глупые люди говорят: «О, это ужасно. Он ладит с ним». Я лажу с Россией. Я лажу с Китаем. Я лажу со многими людьми. С некоторыми не лажу», — заявил президент США.

При этом на вопрос, считает ли он Путина другом именно для Америки, Трамп отметил, что не может говорить от имени всей страны, однако лично поддерживает с российским лидером очень хорошие отношения.

Кроме того, глава Белого дома рассказал о своей встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай. По словам Трампа, между тремя лидерами сложились особые отношения, которые он охарактеризовал как «химию» и «электрический ток».

Американский президент назвал эту встречу исторической и заявил, что изначально рассчитывал найти общий язык с российским и китайским руководителями и урегулировать существующие разногласия.

«Мы смогли их уладить. А потом я понял, насколько это было важно. Это было удивительное событие. США, РФ и Китай. Между нами была такая химия, такой электрический ток, такая дружба, которой раньше никогда не видели», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что хорошие личные контакты с руководителями России и Китая считает преимуществом для США, способным способствовать укреплению национальной безопасности.