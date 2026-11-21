В Главном управлении логистики Министерства обороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), посвященная механизмам логистической поддержки операций (OLSP).

Как сообщили в Минобороны, стороны обсудили перспективы сотрудничества, обеспечение военной мобильности, устойчивость цепочек снабжения и совместное использование логистических ресурсов стран-членов НАТО.

Кроме того, участники обменялись мнениями об организации учебных мероприятий для военнослужащих и применении инструментов NSPA и OLSP.