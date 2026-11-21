Около 100 тысяч человек приняли участие в молодёжных протестах в Германии, выступив против возвращения обязательной военной службы, увеличения военных расходов и роста цен.

Участники акций скандировали лозунги «Мерц должен уйти!», «Нет призыву» и «Ни одного человека, ни одного цента на Бундесвер». Демонстранты также требовали отставки канцлера Фридриха Мерца.

Представитель движения Gen Z regelt Стивен Седехи заявил, что студенты на протяжении нескольких лет добиваются улучшения системы образования и защиты окружающей среды.

По его словам, вместо решения этих вопросов власти сокращают расходы на молодёжь и готовят новое поколение к участию в военных действиях.

Протесты продолжались до позднего вечера. Одними из основных требований участников стали отказ от возобновления призыва на военную службу и пересмотр политики увеличения оборонных расходов.