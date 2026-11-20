Проект новой Конституции Армении будет опубликован в понедельник, 23 ноября. В тот же день премьер-министр республики Никол Пашинян намерен обратиться к гражданам с посланием.

Об этом он заявил, выступая в пятницу в парламенте.

По словам Пашиняна, оппозиция должна обеспечить необходимые шесть голосов для проведения референдума по проекту новой Конституции.

Премьер также пообещал подать в отставку, если граждане проголосуют против документа и сочтут его аргументы неубедительными. В случае одобрения проекта он, в свою очередь, готов не выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах.