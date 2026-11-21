Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен заручиться общественной поддержкой проекта новой конституции до его официального опубликования. В то же время правящая партия «Гражданский договор» рассматривает возможность проведения внеочередных парламентских выборов в случае, если конституционная инициатива не получит одобрения. Об этом пишет издание «Жоховурд».

По данным газеты, Пашинян планирует представить программу дальнейших действий, разъяснить обществу содержание проекта конституции и обозначить предстоящие этапы его принятия — от рассмотрения в парламенте до проведения референдума.

Таким образом, власти намерены привлечь общественность к обсуждению конституционных изменений и сформировать необходимую поддержку инициативы.

Вместе с тем в партии «Гражданский договор» прорабатывают альтернативный сценарий на случай провала проекта. По информации издания, в таком случае политическая сила готова пойти на внеочередные парламентские выборы, рассчитывая увеличить своё представительство в законодательном органе.