Стремительное социально-экономическое развитие Вьетнама известно во всем мире. Благоприятный инвестиционный климат в стране привлекает множество компаний из разных частей света. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Вьетнама То Ламом в расширенном составе.

«Как Вы верно отметили, господин президент, наши отношения носят стратегический характер. В прошлом году, в ходе Вашего государственного визита в Азербайджан, мы официально подняли их до уровня стратегического партнерства, хотя, по сути, они были стратегическими и раньше», — подчеркнул глава азербайджанского государства.

Напомним, в эти дни Ильхам Алиев совершает визит во Вьетнам.