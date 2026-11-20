Жителям поселка Бадамдар Сабаильского района Баку рекомендовано временно покинуть опасную территорию в связи с активизацией оползневого процесса.

Как сообщили в Исполнительной власти Сабаильского района, причиной стали интенсивные осадки последних дней, которые привели к серьезным деформациям и разрушениям на участке.

В ведомстве предупредили, что площадь оползня может увеличиться, создав угрозу для жилых домов, других построек и безопасности граждан.

В связи с ситуацией в профильные структуры направлены официальные обращения для принятия необходимых мер. Жители проинформированы о существующей опасности, им рекомендовано временно покинуть территорию в целях безопасности.

14:12 В оползневой зоне поселка Бадамдар Сабаильского района Баку продолжается активность, при этом размеры трещин на участке увеличиваются.

По итогам очередного мониторинга, проведенного специалистами ведомства на участке трассы Бадамдар — 20-й участок, установлено, что по сравнению с предыдущими наблюдениями трещины в оползневой зоне несколько увеличились.

Специалисты продолжают регулярно следить за динамикой происходящих процессов.