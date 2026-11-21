Сегодня, 21 ноября, в Ханое состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Вьетнама То Ламом в расширенном составе.

Затем главы государств приняли совместное заявление.

С участием Ильхама Алиева и То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерством общественной безопасности Вьетнама по сотрудничеству в сфере пожарных и спасательных служб» обменялись министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг.

«Меморандумом о взаимопонимании между Администрацией президента Азербайджана и Офисом президента Вьетнама» обменялись руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев и заместитель руководителя Офиса президента Вьетнама Нгуен Хоанг Ань.

«Исполнительным договором между Министерством энергетики Азербайджана и компанией ROX Group об оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции и проекта ветряной электростанции в Азербайджане» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и основатель и председатель ROX Group Чан Ань Туан.