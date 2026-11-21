Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин должен понять: Крымского моста не будет, а совершенные против него атаки законны, поскольку Крым был оккупирован. Об этом сообщает Clash Report .

«Они атаковали несколько наших объектов, и, конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили ударом по Крымскому мосту», — заявил Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть полное право атаковать этот объект, ведь Крым является украинской территорией, которую Россия оккупировала в 2014 году.

По словам Зеленского, после оккупации полуострова Москва изменила свою конституцию и внутреннее законодательство, пытаясь закрепить за собой украинские территории. В то же время Зеленский подчеркнул, что такие действия России не имеют международного признания.

«Никто в мире этого не поддержал. Никто не может признать эти земли частью российской территории. Это – временно оккупированные территории», – подытожил он.

Украинский президент также дал понять, что удары по Крымскому мосту могут быть продолжены, а Россия должна осознать невозможность сохранения контроля над украинским полуостровом.