Американский финансист Джеффри Эпштейн пытался наладить связи с российской элитой и добиться личной встречи с Владимиром Путиным. Об этом говорится в расследовании Reuters, основанном на документах Минюста США, переписке и свидетельствах людей, знакомых с финансистом.

По данным агентства, Эпштейн дважды посещал Россию — в 1998 и 2002 годах. Позже он пытался сблизиться с российскими бизнесменами, включая Олега Дерипаску и Владислава Доронина, а также использовал посредников для организации контакта с Путиным.

Еще одним направлением его деятельности стала вербовка женщин из России. Reuters установило, что как минимум 17 из них оказались вовлечены в сеть сексуальной эксплуатации финансиста.

При этом Reuters не обнаружило доказательств того, что Эпштейн работал на российскую разведку или встречался с Владимиром Путиным.