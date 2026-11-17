Вторая палата Провинциального суда Астурии приговорила футбольного болельщика к 11 месяцам тюремного заключения за расистские оскорбления нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Инцидент произошёл 24 августа 2025 года во время гостевого матча «Реала» против «Овьедо», завершившегося со счётом 3:0.

Суд признал болельщика виновным в преступлении на почве ненависти. Помимо тюремного срока, ему назначили денежный штраф и запретили занимать определённые государственные должности.

При этом исполнение тюремного наказания приостановлено при условии, что в течение двух лет осуждённый не будет посещать официальные футбольные матчи.

«Реал» выступал в деле в качестве частного обвинителя и вновь подтвердил приверженность борьбе с расизмом в футболе и спорте.