Не все условия для применения системы вооружения против объектов, нарушивших польское воздушное пространство в пятницу, были соблюдены, заявил оперативный командующий Вооруженными силами генерал Иренеуш Новак.

«В ту ночь оружие не применялось, не все условия для применения системы вооружения были соблюдены», — подчеркнул генерал Новак на пресс-конференции с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

Оперативный командующий также отметил, что на радиолокационном изображении было сложно определить тип объектов.

«Но мы используем понятие, называемое индексом скорости, и все три объекта были быстро движущимися объектами. Индекс скорости превышал 800 км/ч, поэтому это были быстро движущиеся объекты. В связи с этим мы предполагаем, что это были либо крылатые ракеты Х-101, либо «Герань-5» (реактивный беспилотник), — сказал генерал.

Генералу Новаку и Косиняку-Камышу задали вопрос, как долго объекты находились в польском воздушном пространстве.