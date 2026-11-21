Около 800 жителей эвакуировали в департаменте Па-де-Кале на севере Франции из-за наводнения после повышения уровня воды в реке Канш в результате проливных дождей. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на префектуру.

«Уровень воды в реке Канш достиг своего максимума и останется высоким в субботу, 21 ноября», — говорится в публикации.

С 19 ноября эвакуированы около 800 человек.

По данным префектуры, повреждены около 800 домов в 115 муниципалитетах департамента. Власти эвакуировали четыре начальные, две средние и одну старшую школы. Накануне вечером 450 человек оставались без электричества.

Река Канш находится в зоне оранжевого уровня опасности из-за наводнений.