Около 800 жителей эвакуировали в департаменте Па-де-Кале на севере Франции из-за наводнения после повышения уровня воды в реке Канш в результате проливных дождей. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на префектуру.
«Уровень воды в реке Канш достиг своего максимума и останется высоким в субботу, 21 ноября», — говорится в публикации.
С 19 ноября эвакуированы около 800 человек.
По данным префектуры, повреждены около 800 домов в 115 муниципалитетах департамента. Власти эвакуировали четыре начальные, две средние и одну старшую школы. Накануне вечером 450 человек оставались без электричества.
Река Канш находится в зоне оранжевого уровня опасности из-за наводнений.