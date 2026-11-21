Иран готов вступить в переговоры с США по вопросу открытия Ормузского пролива, однако для достижения договорённостей Вашингтон должен проявить готовность к заключению сделки с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью изданию Iran.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, позиция Тегерана по данному вопросу остаётся неизменной: для открытия Ормузского пролива необходимо выполнение семи выдвинутых Ираном условий.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран готов обсуждать с американской стороной возможные механизмы реализации этих требований.