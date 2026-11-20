Польские F-16 и шведские Gripen пытались перехватить российские ракеты над Польшей.

Как сообщает AeroTime, в отражении воздушной угрозы участвовали два польских истребителя F-16 и два шведских JAS 39 Gripen. Шведские пилоты пытались перехватить ракету Х-101, однако из-за плохих погодных условий не смогли визуально идентифицировать цель. Оружие в ходе операции не применялось.

Поддержку истребителям оказывали голландский самолёт-заправщик и польский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. Также были задействованы наземные комплексы ПВО Patriot в районах Жешува и Свидника.

По данным польского командования, за ночь потенциальную угрозу для воздушного пространства страны представляли 11 объектов, три из которых пересекли границу Польши.

Из-за военной операции временно приостанавливали работу аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин. Диспетчерскую вышку аэропорта Жешува впервые эвакуировали, переместив девять сотрудников во временное укрытие.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении запросить у НАТО дополнительные силы и ресурсы для усиления операции Eastern Sentry.