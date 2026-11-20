Численность населения Азербайджана с начала 2026 года увеличилась на 20 474 человека, или 0,2%, и по состоянию на 1 октября достигла 10 млн 282 тыс. 825 человек. Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

В отчете отмечается, что 54,3% населения проживают в городах, 45,7% — в сельской местности. Мужчины составляют 49,8% населения, женщины — 50,2%.

За январь–сентябрь в Азербайджане зарегистрировано 31 085 браков и 15 030 разводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков в расчёте на 1 000 человек снизилось с 4,7 до 4, тогда как показатель разводов остался неизменным.

За девять месяцев в Азербайджане родились 64 043 ребёнка, в том числе 2 126 двойняшек и 75 тройняшек. Среди новорождённых 53,2% составили мальчики, 46,8% — девочки.

При этом коэффициент рождаемости снизился с 9,4 до 8,3 на 1 000 человек населения.

За отчётный период в стране зарегистрировано 44 919 случаев смерти. Коэффициент смертности остался на уровне прошлого года — 5,8 на 1 000 человек населения.