Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети X видео выступления вьетнамской певицы на официальном приеме в честь президента Ильхама Алиева в Ханое.

«В рамках официального визита президента Ильхама Алиева во Вьетнам на официальном приеме вьетнамская певица исполнила нашу известную песню Ey Vətən. Отличное произношение и прекрасное исполнение! Полное название песни – Nəğmə dolu bir ürəyəm, композитор – Эльза Ибрагимова», — написал Гаджиев.