Азербайджан занял 38-е место среди 194 стран в Индексе развития электронного правительства ООН за 2026 год, поднявшись на 36 позиций по сравнению с 2024 годом. Согласно опубликованному 19 ноября докладу, показатель страны вырос на 16,3%, достигнув 0,8847 балла, сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития.

Азербайджан вошёл в категорию «Очень высокий уровень развития электронного правительства» и подгруппу V3 наряду с Австрией, Японией, Канадой и Израилем.

Наибольший прогресс достигнут в сфере онлайн-услуг: страна поднялась с 67-го на 11-е место в мире, опередив Великобританию, США, Канаду, Норвегию и ряд других развитых государств. По подындексу предоставления услуг Азербайджан разделил 10-е место с Эстонией, а по институциональной основе занял первое место в мире.

В докладе оцениваются три основных направления: онлайн-услуги, телекоммуникационная инфраструктура и человеческий капитал. В 2026 году также учитывались интеграция цифровых госуслуг, применение искусственного интеллекта и развитие сервисов с учётом жизненных ситуаций граждан.