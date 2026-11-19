Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг провёл встречу с артистом Эмином Агаларовым, чтобы обсудить перспективы развития хоккея в Азербайджане.

В ходе беседы стороны рассмотрели возможности совместной работы по популяризации хоккея в Азербайджане. Ротенберг отметил, что в последние годы в стране значительно улучшилась спортивная инфраструктура, что создаёт благоприятную почву для новых проектов. Он подчеркнул высокий интерес к хоккею и выразил желание, чтобы больше детей получили возможность заниматься этим видом спорта.

«Встретились с Эмином Агаларовым и обсудили, что можем сделать вместе для развития хоккея в Азербайджане», — написал Ротенберг в своих соцсетях.

Он также сообщил, что представители Баку, активно развивающие хоккей в Азербайджане, уже вышли на связь.

Ротенберг подчеркнул историческую связь между странами через спорт, вспомнив общую любовь к советской сборной по хоккею. Он отметил важность сохранения этой связи и передачи молодому поколению любви к спорту и уважения к тем, кто создавал эти традиции. По его мнению, хоккей может стать инструментом для знакомства с историей и героями России, а совместные спортивные и культурные мероприятия способствуют укреплению дружбы и сотрудничества.