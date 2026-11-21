В паспортной системе Армении случилось небольшое, но весьма показательное прозрение. В новых биометрических паспортах уроженцам Карабаха, получившим гражданство Армении, в графе «Место рождения» теперь указывают Азербайджан. Армяне, наконец, убедились, что география не подчиняется политическим желаниям, но прекрасно умещается в паспортную графу.

В Службе миграции и гражданства МВД Армении объяснили нововведение требованиями международных стандартов ICAO и ISO 3166. Прежние записи, как выяснилось почему-то только сейчас, доставляли гражданам неудобства при пересечении границ. Поэтому армяне решили привести документы в соответствие с международными правилами.

Если в политической риторике годами упражнялись в сложных конструкциях, то паспортная служба Армении смело взяла на себя задачу решить данную географическую оплошность. Причем без исторических экскурсов, эмоциональных речей, карт с пунктирными линиями и прочего реквизита. Просто открыла классификатор стран и внесла данные.

Вообще Биометрия – дамочка капризная и не терпит политического трюкачества и жуликоватой изворотливости дилетантов. Она работает без сантиментов и за пределами эмоционального натиска, где национальная гордость не подшивается к делу, фантомная историческая справедливость не проходит регистрацию, а реальность обязана предъявить документы установленного образца. Мадам Биометрии подавай отпечатки пальцев, фотографию лица, цифровые параметры и достоверные сведения. С ней нельзя договориться о компромиссной географии, заставить закрыть глаза на неудобную подробность и невозможно выцыганить временно не замечать очевидное.

Суровая леди, судя по всему, вообще не знакома с понятием дипломатической деликатности. Если отпечаток не совпадает, никакие апелляции к далеким предкам не помогут. Даже если очень попросить… Даже если с трибуны…

Биометрический паспорт, в отличие от некоторых политических деятелей, страдает поразительной неспособностью к избирательной памяти. У этого документа нет любимых исторических концепций, он не читает предвыборных программ и не следит за настроениями националистических кругов. Зато у него есть графа, которую нельзя оставить пустой, и международный классификатор, которому совершенно безразлично, насколько болезненно это воспринимается в контексте прежних политических заявлений. Можно сказать, что в данном случае паспорт проявил неожиданную политическую зрелость.

У паспортов, конечно, нет чувства юмора. Но если бы оно у них было, новый образец армянского биометрического документа мог бы позволить себе весьма выразительную улыбку. Ведь ему даже не пришлось ничего доказывать. Он просто прошел процедуру идентификации.

Эта история показывает, насколько быстро политические конструкции начинают уступать место административной реальности, когда дело доходит до повседневной жизни, международных поездок и официальных документов. Армяне годами спорили со всем миром в попытках убедить всех в том, что их представления верны. А теперь они вынуждены заполнять анкеты, в которых нет графы «как хотелось бы».

Таким образом, у армянской биометрии появилась своя маленькая политическая сенсация, в которой не остается места ни единой политической фантазии. В конце концов, биометрия создавалась для того, чтобы устанавливать личность, а не обслуживать коллективную амнезию. И если уж формуляр должен быть точным до мельчайших деталей, то почему география должна оставаться единственным исключением?

Назло армянским националистам, реваншистам и провокаторам беспристрастным чиновником оказался не человек, а паспорт. И, что особенно обидно для любителей политической мифологии, у него даже нет права голоса, чтоб надрываться на темы вымышленных исторических сюжетов. У него есть лишь право указывать данные. Пограничный пункт – не филиал псевдоисторического армянского музея. Тут предъявляют паспорт, а не лекцию с использованием политических измышлизмов. Пограничник не станет выслушивать апокрифы тайной летописи древнего армянского народа, впечатляющая родословная – не лучший помощник. История историей, а штамп в паспорте сам себя не поставит. Сотруднику погранслужбы неинтересно, кто сегодня исполняет главную роль в драме о попранном величии, кто отвечает за исторические данные и сколько раз за сезон переписывался сценарий, поскольку у него смена, очередь и сканер. Последний, кстати, самый неблагодарный зритель, от которого не дождешься ни аплодисментов, ни оваций, ни даже скидки за артистизм. Пограничный контроль не перейти по эфемерным историческим справкам и увещеваниям, напоминая о заслугах перед многострадальным народом. Турникет не откроется при предъявлении многолетних обид и претензий. В конечном счете биометрия оказалась беспощадной штукой, ведь ей неважно, кем человек себя считает — она требует доказать, кто он есть на самом деле. Она просто прикладывает палец к фактам, которые не проходят по знакомству.