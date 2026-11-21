Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен скрывать существующие проблемы страны или давать обществу пустые обещания. При этом он выразил уверенность в способности Ирана преодолеть нынешние трудности.

«Положение дел в нашей стране далеко от идеального. Но это вовсе не значит, что мы не способны преодолеть все трудности и выйти из сложившейся ситуации», — подчеркнул Пезешкиан.

Иранский президент отметил, что считает важным открыто говорить о проблемах, не скрывая реального положения дел.