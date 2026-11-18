Сборная России по футболу не примет участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, поскольку УЕФА не включил ее в список участников квалификации. Об этом сообщает РБК.

Всего в отборе сыграют 54 команды вместо ожидаемых 55. Их распределят по пяти корзинам и 12 группам, в каждой из которых будет по четыре или пять сборных.

При жеребьевке также предусмотрены ограничения на совместное участие в одной группе некоторых команд. Так, вместе не смогут оказаться сборные Армении и Азербайджана, Белоруссии и Украины, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, а также Косово и Сербии.

Жеребьевка группового этапа состоится 6 декабря в Белфасте, Северная Ирландия. Отборочные матчи пройдут с марта по ноябрь 2027 года, стыковые игры запланированы на март 2028-го.

Евро-2028 примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. При этом сборные стран-хозяек также сыграют в квалификации. В финальную часть турнира выйдут 24 команды.

Напомним, российские сборные и клубы из-за войны РФ в Украине отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года на неопределенный срок.