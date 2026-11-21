Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европейский союз закрыть границы для всех граждан России, заявив, что европейские страны не способны проверить такое количество приезжающих россиян.

Об этом сообщает Politico.

По словам Кулбергса, в ЕС продолжают въезжать сотни тысяч российских туристов, что представляет опасность для европейских стран.

«Впускать такое количество людей в ЕС сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России, не должны демонстрировать слабость. Никто не может проверить такое количество людей», — заявил латвийский премьер.

Кулбергс также исключил возможность нормализации отношений с Москвой после завершения войны в Украине, подчеркнув, что мир вступил в «новую эпоху».