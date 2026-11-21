В Баку и на Абшеронском полуострове 22 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Синоптики отмечают, что ближе к ночи в отдельных районах полуострова осадки могут принять кратковременный интенсивный характер. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13, днем – 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70–75%.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они будут интенсивными, возможны грозы, а в горных районах – снег. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Западный ветер в отдельных местах будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11, днем – 14-18 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 3-8, днем – 8-13 градусов тепла.