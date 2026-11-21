Сегодня, 21 ноября, в столице Вьетнама Ханое состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На площади, где развевались государственные флаги Вьетнама и Азербайджана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фуонг Ли встретили президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Вьетнама.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Официальные лица Вьетнама были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана — президенту То Ламу.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Затем было сделано официальное фото.