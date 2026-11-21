Сегодня, 21 ноября, в столице Вьетнама Ханое состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На площади, где развевались государственные флаги Вьетнама и Азербайджана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фуонг Ли встретили президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Вьетнама.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Официальные лица Вьетнама были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана — президенту То Ламу.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Затем было сделано официальное фото.