На Ханкендинском стадионе после капитальной реконструкции прошел первый официальный матч. Об этом сообщает АзерТАдж.

В матче VIII тура I Лиги местный «Ханкенди» принимал «Карван-Евлах». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва: на 67-й минуте отличился Ибрагим Алиев, а еще через десять минут счет удвоил Оби Джон Оньека.

Набрав 16 очков, «Карван-Евлах» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Ханкенди» с шестью очками занимает седьмую строчку.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, комментируя открытие стадиона после реконструкции, заявил, что арена готова принимать международные матчи.

Он напомнил, что после освобождения Ханкенди первая игра на стадионе состоялась 21 декабря 2023 года. Тогда в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана встретились «Карабах» и МОИК.

«То, что на трибунах собралось большое количество болельщиков, – отрадный факт для всех нас. Это был день, которого мы давно ждали. Отмечу также, что МОИК со следующего года тоже решил проводить свои домашние матчи на этом стадионе», – сказал министр.

По словам Гаибова, стадион готов к получению соответствующей категории УЕФА, поскольку здесь созданы все условия, отвечающие международным стандартам.

«Думаю, в ближайшем будущем, по согласованию с АФФА, наша сборная также сможет проводить здесь домашние матчи», – добавил он.

Министр также отметил, что на стадионе могут проходить матчи юношеских и молодежных сборных, а также игры турниров УЕФА.