Армия США активно изучает опыт применения дронов в ходе боев в Украине. Об этом говорится в выступлении президента США Дональда Трампа перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

По его словам, в бизнесе, как и на войне, все быстро меняется. В качестве примера он привел применение беспилотников в конфликте в Украине.

«Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, и мы учимся на этом», — отметил он.