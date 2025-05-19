Небезызвестное российское издание «Царьград», связанное с российским олигархом Константином Малофеевым, снискавшее себе славу безропотного исполнителя партийных заданий кремлёвского клана, в последнее время всё больше внимания стало уделять Азербайджану и его руководству. Неймётся заседателям кабинетов российской верхушки, а потому публикации антиазербайджанского содержания появляются на его страницах практически ежедневно.

Прокремлёвские писаки неустанно клепают едкие материалы, в которых особое место занимают поклёпы низкого пошива и прочие продукты местного фольклора на заданную тему. Не могут в российской стороне понять и принять факт того, что где-то сосед ведёт независимую политику, не скрывает в отношении РФ своих претензий — причём вполне справедливых, — чётко высказывает свои требования и терпеливо ждёт адекватного ответа на поставленные вопросы, которые пока остаются без ответа. А когда у РФ нет вразумительного ответа, либо там ещё ничего не придумали, то в ход идут угрозы, шантаж и другие знакомые методы. Понятное дело, что России не нравится, что Азербайджан выставляет её не в лучшем свете, показывая её слабые стороны, неправоту и грубые просчёты. Избавиться от горького ощущения, что тебя буквально усадили в лужу, а все твои попытки встать и отряхнуться терпят неудачу, при этом ты с высоты своей «значимости» вновь и вновь со всей дури плюхаешься в эту ставшую тёплой жижу, у политических лузеров РФ не получается. Единственное, что им остаётся, — плеваться ядовитой слюной в сторону Азербайджана.

Что касается «Царьграда», то стараниями дежурных «мастеров пера» этого полезного коллектива Азербайджан и президент республики Ильхам Алиев практически ежедневно фигурируют в его материалах. Даже заголовки буквально нашпигованы угрозами: «Ахиллесова пята Азербайджана: Россия может больно надавить», «Алиев не учитывает главное: русские уже сейчас могут наказать Баку на $410 млн», «“Выметайтесь вон! И “Садовод” свой заберите”: жители Котельников поставили ультиматум Алиеву», «Последняя капля? Чем для Баку обернётся отказ Алиева приехать в Москву на День Победы» и прочие мелкие пакости, то есть радости царьградских будней. В результатах активной деятельности по выработке желчи проявляются и прочие образцы окончательно отравленного великодержавного сознания.

Поскольку нет необходимости в том, чтобы объяснять, откуда ведётся управление «Царьградом», становится очевиден заказчик этой гнусной травли и токсичного пустого высокомерия. Целенаправленная информационная кампания против Азербайджана — чёткий заказ из кабинетов российской верхушки.

Сами же публикации не содержат ни одного факта, а полны лишь абсурдных утверждений, нелепых «умо»заключений, угроз, шантажа и открытых призывов к антиазербайджанским действиям. Так, в своём последнем злобном порыве бумагомаратели царского града изрыгали требования закрыть рынки, принадлежащие азербайджанским предпринимателям Году Нисанову и Зараху Илиеву, называя их при этом «друзьями» Ильхама Алиева.

Подобные заявления звучат не только карикатурно, но и подчёркивают крайне низкий интеллектуальный уровень авторов этих публикаций. В силу невозможности логичного противостояния политике Баку с применением здравого смысла и дипломатических методов, в России идут привычным путём давления, как это принято в криминальных кругах. Впрочем, ничего нового — та же Россия, те же методы…

Кстати, говоря о Нисанове и Илиеве, стоит напомнить исследователям глубин российской медиапомойки, что эти люди — деловые партнёры бизнесмена Ильхама Рагимова, являющегося одноклассником и близким другом президента РФ Владимира Путина. Им стоило бы напомнить, что Рагимов неоднократно присутствовал на официальных мероприятиях, включая инаугурацию президента России, а в интервью «Минвалу» сам признавался, что регулярно завтракает с Путиным, который, в том числе, делился с ним своими впечатлениями о визите в Баку.

Что-то не складывается, господа заслуженные щелкопёры.

«Царьград» пишет: «Чаша терпения жителей подмосковных Котельников переполнилась, и они выставили ультиматум президенту Азербайджана Алиеву». Мда, в самом страшном кошмаре, конечно, азербайджанскому лидеру даже не привиделось бы, что жители самих (!) Котельников выдвинут ему условие. Как жить дальше президенту Алиеву? Как смотреть в глаза жителям Котельников, если они когда-нибудь (хотя вряд ли) встретятся?

Тем временем их возмущение растёт, что должно, по идее, вызвать “сильную обеспокоенность” у руководства Азербайджана.

«После демонстративного отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева приехать на московский парад Победы, против политика восстали жители подмосковных Котельников. А именно — против крупнейшего рынка “Садовод”, которым владеют “большие друзья” Алиева — выходцы из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев».

Надо же, какие подкованные жители Котельников — глубоко интересуются кругом “друзей” азербайджанского президента. Как парад Победы и рынок связаны — непонятно, но котельниковцев уже не остановить. Скорее всего, жители этого городка даже не подозревают, что они на самом деле сильно озабочены данным делом, но за них уже давно всё решили и выдвинули ультиматум Алиеву тоже за них…

Короче говоря, “плохо будет” Алиеву, если он не выполнит требования жителей подмосковных Котельников. В редакции «Царьграда» решили, что именно этот страшный «факт» вгонит руководство Азербайджана в панику и заставит действовать по указке Кремля. Цирк, ей-богу…

Издание пишет: «Именно это место — сосредоточие толп мигрантов, гор мусора, драк и прочего беспредела. Рынок стал самым настоящим инкубатором криминала и чёрного нала, который сотнями миллиардов рублей выводится за границу. Ситуация здесь весьма серьёзная, если вспомнить лишь тот факт, что только попытки провести проверку деятельности даже не самих рынков, а их партнёров окончились отставкой сразу нескольких генералов полиции в Москве…»

Откровенно говоря, тут больше вопросов возникает к правоохранительным органам РФ, раз они допускают такой «беспредел». А если сотрудникам издания известны такие факты, то пусть опубликуют расследование и покончат с этим. Как говорится, главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя. Так что удачи!

По данным издания, именно нежелание Алиева приехать на День Победы просто «переполнило чашу терпения местных в Котельниках». «По мнению экспертов (видимо, таких же, как и журналисты “Царьграда”), у властей России имеются все возможности надавить через московские рынки на Баку так, что мало тем не покажется».

«Судя по всему, по-доброму власти Азербайджана понимать разучились. Так что если на Баку надавить через московские рынки, может, там хоть что-то поймут, а Алиев получит в конце концов нужный внешнеполитический сигнал», — сыплет «Царьград» угрозами.

Зарисовки на антиазербайджанскую тематику, скорее всего, продолжатся. А что до угроз — то их может быть много, в том числе и от жителей других городов и посёлков России. Более того, они тоже могут выдвигать ультиматумы и требования, ведь в беспределе и разгуле преступности на территории РФ виноваты кто угодно, но только не российские власти. Как известно, гадят и выкручивают лампочки в подъездах американцы, драки устраивают мигранты из стран Центральной Азии, мусорят кавказцы, а сами россияне в шахматы играют и крестиком вышивают.

Если сотрудников издания с презрительно имперским названием «Царьград» так волнует криминогенная обстановка на территории России-матушки, то мы позволим себе дать совет — не ультиматумы выдумывать, а обращаться в МВД РФ и добиваться порядка у своих властей. Приберегите яд — он может вам самим пригодиться…

P.S. Сайт пропагандистского телеканала «Царьград» был заблокирован в Казахстане ещё в 2023 году. Что мешает нашему Минцифры принять аналогичное решение?