Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет, Баку и Ереван готовятся к подписанию мирного договора, армянское руководство взялось за пересмотр конституционных положений, десятилетиями служивших основанием для территориальных претензий к соседнему государству. И только в Европарламенте по-прежнему цепляются за карабахскую повестку, словно последние несколько лет на Южном Кавказе ничего не произошло.

Подготовленные Комитетом по иностранным делам Европарламента проекты рекомендаций по отношениям ЕС с Азербайджаном и Арменией позволяют судить о политических приоритетах этого института. Особенно примечательны обстоятельства подготовки документов.

Согласно сведениям, указанным в приложении к проектам рекомендаций, среди тех, от кого докладчик получил отзывы, значатся представительство Армении при Евросоюзе и действующая за рубежом антиазербайджанская так называемая эмигрантская организация «АСИМКОМ».

Содержание рекомендаций и состав привлечённых к их подготовке структур дают основания сомневаться в беспристрастности авторов документа. Фактически Европарламент предоставляет армянскому лобби и радикальной азербайджанской эмиграции возможность влиять на формирование европейской повестки в отношении Баку.

Ещё большего внимания заслуживают призывы к расширению финансовой и политической поддержки эмигрантских кругов, а также обеспечению их защиты на территории Евросоюза.

Особенно показательно стремление Европарламента сохранить в политическом обороте выражение «Нагорный Карабах». Казалось бы, после признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана и начала работы над мирным договором даже у наиболее ангажированных европейских депутатов должны были иссякнуть аргументы в пользу реанимации карабахской повестки. Однако в Брюсселе по-прежнему оставляют пространство для территориальных спекуляций.

Более того, требование Баку убрать из Конституции Армении положения, на которых строились территориальные претензии к Азербайджану, в Европарламенте называют «препятствием на пути к миру». Что же тогда способствует миру? Сохранение юридической лазейки для нового конфликта? Европейские депутаты, похоже, готовы ответить «да».

Эта логика объективно работает на армянских реваншистов, которые называют политику собственного правительства капитуляцией перед Баку. Никол Пашинян пытается убедить общество, что с войной пора расставаться окончательно, а его противники получают из Брюсселя то, о чём в Ереване могли только мечтать: официальную европейскую подпись под тезисом, что мир ставит под угрозу не прошлое, а требование его закрепить.

Отдельный вопрос, санкции. Тридцать лет азербайджанские земли находились под оккупацией, и Европарламент ни разу не проявил сопоставимого рвения в разговорах о наказании Армении. Но стоило Азербайджану вернуть свою территорию, как призывы к ограничительным мерам против Баку стали звучать почти по расписанию. Выходит, терпение у депутатов заканчивается не там, где нарушают границы, а там, где их восстанавливают.

С мая 2021 года по осень 2026 года, напомним, Европарламент принял более 15 резолюций и рекомендательных документов критического характера в отношении Азербайджана. Апрельская и октябрьская резолюции нынешнего года, равно как и ноябрьский доклад, продолжают эту линию.

При этом санкционные угрозы находятся в очевидном противоречии с прагматическими интересами самого Евросоюза. Пока европейские парламентарии упражняются в политической риторике, правительства европейских стран заинтересованы в азербайджанских энергоресурсах, развитии Среднего коридора и расширении транспортных связей с Центральной Азией. Цена парламентской демонстративности в конечном счёте может оказаться гораздо выше для самой Европы.

Не менее красноречива избирательность Европарламента в правозащитных вопросах. В документе по Азербайджану содержатся требования об освобождении лиц, привлечённых к уголовной ответственности, тогда как в параллельном докладе по Армении, подготовленном Мириам Лексманн, остаются без должного внимания обвинения в политически мотивированных арестах в этой стране.

Особый цинизм заключается в требованиях освободить бывших руководителей карабахского сепаратистского режима, осуждённых за военные преступления. Европейские депутаты, столь часто апеллирующие к международному праву, фактически предлагают поставить политическую целесообразность выше судебных решений. Интересы жертв совершённых преступлений при этом оказываются на периферии их внимания.

Впрочем, Баку давно научился отличать Европейский союз, своего стратегического партнёра, от Европарламента, самостоятельного политического института со своими амбициями. Рекомендации парламента не имеют обязательной юридической силы и не способны изменить внешнеполитический курс Азербайджана. Бумага остаётся бумагой.

Куда серьёзнее последствия для самого Европарламента. Южный Кавказ переживает крупнейшую трансформацию со времён распада Советского Союза, и мирный процесс в нём строится без лишнего шума, на прямых переговорах. Европарламент в этой работе не участвует, и дело не в том, что его не позвали. Он сам вычёркивает себя из процесса: сверяет повестку с армянским лобби и «бранной оппозицией», оспаривает условия, на которых держится будущий договор, и продолжает говорить о Карабахе, когда сами стороны давно перешли к другим вопросам. Так институт, претендующий на роль морального арбитра, превращается в ненадёжный политический инструмент, на который нельзя положиться ни в разговоре о мире, ни в разговоре о безопасности региона.