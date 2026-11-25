Чем сильнее Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене, чем увереннее выступает в качестве равноправного партнера не только стран Южного Кавказа, но и ведущих европейских держав, а также США, тем больше наша страна становится объектом всевозможных инсинуаций. Причем чем заметнее успехи Баку, тем активнее начинают проявлять себя многочисленные фонды, правозащитные организации, НПО и прочие структуры, которые, похоже, только и ждут повода, чтобы в очередной раз выступить с обвинениями в адрес Азербайджана.

Главная цель подобных организаций, судя по их публичной активности, — исполнение определенного политического заказа. На словах они защищают права человека, ратуют за демократию и справедливость во всем мире. Но насколько независимы сами эти защитники, кто оплачивает их деятельность и чьи интересы в конечном итоге стоят за их громкими заявлениями? Вопросы вполне закономерные, особенно если учесть, что значительная часть международного неправительственного сектора существует за счет зарубежных грантов и пожертвований.

Очередным примером такой деятельности стало обращение 46 международных организаций гражданского общества к государствам — участникам ОБСЕ с призывом не допустить председательства Азербайджана в организации в 2027 году.

Так, 23 ноября Human Rights House Foundation опубликовала совместное заявление, в котором Азербайджан объявляется ненадежным партнером в вопросах безопасности, экологии и прав человека. Далее следует привычный набор обвинений: авторитаризм, политические заключенные, давление на СМИ, ограничение деятельности НПО и даже угрозы европейской безопасности.

Словом, если верить авторам обращения, наша страна представляет едва ли не главную опасность для европейского пространства и чуть ли не всей планеты. Но давайте посмотрим, кто именно решил выступить в роли международного судьи.

Среди подписантов — шесть организаций представляют Беларусь, пять — Россию, четыре — Украину. По три — Францию, Сербию, Норвегию и Боснию и Герцеговину. География широкая: от Европы до США. От Беларуси выступили Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека, Human Constanta, правозащитный центр «Вясна» и ПЕН-Беларусь. Российскую сторону представляют Фонд Батани, ЛГБТК+-группа «Выход», Правозащитный центр «Мемориал», «Поддержка политических заключенных. Мемориал» и Фонд «Сфера». Французский список включает CAP Liberté de Conscience, European Prison Litigation Network и FIDH.

Особого внимания заслуживает и армянский подписант — Хельсинкская гражданская ассамблея Ванадзор. Организация, работающая в сфере прав человека и миростроительства, давно сотрудничает с международными структурами и зарубежными фондами.

В частности, ее проекты получали поддержку Open Society Foundations (Фонд «Открытое общество»). Само по себе получение грантов не является нарушением, однако в контексте нынешнего обращения возникает вполне закономерный вопрос: насколько независимы оценки организаций, тесно связанных с международной грантовой инфраструктурой, и почему их политические выводы должны восприниматься как безусловная истина?

Многие из перечисленных российских и белорусских структур подвергались ликвидации, ограничениям, получали статусы нежелательных или экстремистских организаций, либо вынуждены были продолжить работу за пределами своих стран.

«Мемориал» и «Вясна», Белорусская ассоциация журналистов — организации с многолетней историей острых конфликтов с национальными властями. Их деятельность сопровождается спорами о политической ангажированности, зарубежном финансировании и роли внешних доноров. При этом их собственные оценки ситуации в других государствах почему-то предлагается воспринимать как объективную истину.

И тут невольно вспоминаются бессмертные грибоедовские слова: «А судьи кто?»

Действительно, кто эти люди и организации, которые с таким апломбом берутся выносить вердикты целым государствам? Насколько безупречна их собственная репутация? Всегда ли их деятельность свободна от политической конъюнктуры и интересов зарубежных доноров? И почему они считают себя вправе выступать в роли международного арбитра, не допуская даже мысли о том, что их собственные оценки тоже могут быть предвзятыми?

Прежде чем раздавать другим оценки и читать лекции о демократии, неплохо бы самим ответить на эти вопросы.

Отдельного разговора заслуживают два азербайджанских подписанта — Правозащитный центр Азербайджана и Independent Lawyers Network. Получается любопытная ситуация: организации из нашей страны присоединяются к международному обращению против собственного государства, причем в условиях, когда отношения независимого неправительственного сектора с властями и без того остаются непростыми.

Никто не запрещает им иметь собственную позицию. Но тогда почему общественность не должна интересоваться их деятельностью, источниками финансирования и отношениями с зарубежными структурами? Если прозрачность является обязательным требованием к государству, почему она не должна быть обязательной и для самих правозащитников?

Но больше всего удивляет даже не состав подписантов, а откровенная избирательность их принципиальности.

С какой прытью и рвением они выступают против Азербайджана! Но почему-то гораздо меньше слышно их голосов, когда речь заходит о происходящем в европейских государствах.

К примеру, в той же Франции, организации которой подписали обращение, неоднократно возникали острые вопросы о жестких и даже жестоких действиях полиции во время массовых протестов, задержаниях демонстрантов и применении силы. По этому поводу «правозащитники» воды в рот набрали. А где столь же громкие коллективные заявления по поводу происходящего в Испании, Албании или других европейских странах?

А может, французская или другая европейская демократия автоматически освобождает власти от ответственности? Или права человека имеют разную цену в зависимости от географических координат?

Не менее интересна и ситуация на Южном Кавказе. Взять хотя бы парламентские выборы в Армении 7 июня 2026 года. Неужели там все происходило настолько безупречно, что ни у кого из многочисленных правозащитных организаций не возникло вопросов? А как же заявления оппозиции и претензии к избирательному процессу? Почему подобные обстоятельства не вызывают такой же активности? Как видим, вопросов много, и этим фейковым «защитникам демократии» на них сложно будет ответить.

Вот она, цена универсальной правозащитной принципиальности! Когда речь идет об Азербайджане, каждый шаг властей рассматривается под микроскопом. Когда дело касается других государств, почему-то находятся причины для более осторожных оценок.

Есть и еще один момент. В обращении Азербайджан обвиняется в создании угроз европейской безопасности посредством дезинформации, коррупции, политического вмешательства и транснациональных репрессий. Это уже не просто критика внутренней политики. Это серьезные обвинения, которые требуют конкретных доказательств. Но авторы документа, похоже, считают достаточным перечислить громкие формулировки, чтобы государства ОБСЕ приняли их на веру.

Впрочем, все эти кривляния международных организаций с лозунгами о демократии не возымеют никакого успеха. Сегодня Азербайджан — государство, с которым вынуждены считаться. Баку самостоятельно выстраивает отношения с ведущими мировыми державами, укрепляет сотрудничество с Европой и США, развивает энергетические и транспортные проекты, усиливает позиции на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Именно эта самостоятельность, похоже, устраивает далеко не всех. Кому-то гораздо удобнее видеть Азербайджан в роли слабого государства, которое постоянно оправдывается, выслушивает поучения и оглядывается на оценки зарубежных наблюдателей.

А что касается председательства в ОБСЕ, то 19 ноября 2026 года Азербайджан, наряду с Арменией, Австрией и Норвегией, выразил готовность принять этот пост. Окончательное решение требует согласия всех 57 государств — участников организации. И вот именно в этот момент появляется обращение 46 организаций, призывающих заблокировать кандидатуру нашей страны.

Разве это не попытка повлиять на решение суверенных государств? Разве неправительственные структуры не пытаются таким образом вмешаться в процесс, который должен решаться самими участниками ОБСЕ?

В конечном счете именно в этом и заключается главная проблема подобных правозащитных кампаний. Слишком часто за разговорами о демократии и универсальных ценностях просматривается вполне конкретная политическая повестка. И чем сильнее становится Азербайджан, тем активнее некоторые круги пытаются вернуть его в положение государства, которое должно постоянно оправдываться перед внешними наблюдателями.

Но Азербайджан никому не обязан объяснять свое право на самостоятельную внешнюю политику. И уж точно не обязан получать разрешение на защиту собственных национальных интересов от международных НПО и фондов.

Если эти организации действительно так обеспокоены судьбой демократии и прав человека, то пусть начнут с себя. Пусть будут открытыми в вопросах финансирования, не скрывают своих политических приоритетов и научатся применять одинаковые критерии ко всем государствам. Потому что защита прав человека — слишком серьезная тема, чтобы превращать ее в инструмент политического торга.

А Азербайджан продолжит отстаивать собственные интересы назло всем кляузникам. И никакое количество подписей под очередным коллективным пасквилем не изменит главного: будущее страны определяют ее граждане, а не зарубежные организации, которые почему-то решили, что им дано право раздавать суверенным государствам оценки и указания. Вот такая простая арифметика и философия в одном флаконе…