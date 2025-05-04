Политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале выразил мнение о заключении сделки по недрам между США и Украиной. «Минвал» приводит его выводы без сокращений.

«Сама по себе «сделка» по минералам, конечно, прямой практической пользы не несет. Украина обладает запасами, в некоторых случаях — довольно значительными, но это дело очень небыстрое. По редкоземельным элементам цикл запуска производства может составлять порядка десятилетия.

Однако «сделка» — это повод «зайти» в Украину уже по-серьезному. Самая близкая цель — это, конечно же, украинская ГТС. Если США возьмут в итоге под контроль оба Северных потока и ГТС Украины, под ними окажутся транспортные мощности в 200 млрд кубометров газа в направлении Европы. Это очень серьезный козырь на переговорах как с Кремлем, который отчаянно нуждается в возвращении на европейский рынок, так и с Европой, которая смогла перераспределить газовые потоки, но существенно ослабила устойчивость снабжения газом за счет того, что СПГ не может заменить трубопроводный газ в периоды пикового потребления. Стремительное опустошение газовых хранилищ в этом зимнем сезоне убедительно показало, что трубопроводного газа в энергобалансе Европы недостаточно. Турция, даже в случае подключения среднеазиатского газа в систему ТАНАП, не способна дать требуемые объемы, да и европейская газовая инфраструктура не готова принимать дополнительные объемы с южного направления. Это сотни миллиардов евро инвестиций в трансформацию имеющихся магистральных сетей», — отмечает он.

«США, получив доступ через созданный на основе «сделки» фонд к украинской промышленности, на законных основаниях смогут завести на территорию Украины частные охранные предприятия, которые по факту мало чем отличаются от армии. Достаточно вспомнить инцидент на газовом заводе Коноко в Сирии в 2018 году, когда именно американская охранная ЧВК, вызвав армейскую поддержку из-за пределов Сирии, быстро и без сантиментов смешала с песком пиратскую экспедицию «Вагнера».

А имея внутри Украины силовой ресурс, можно весьма убедительно вести переговоры и с Киевом на предмет взятия под контроль украинской ГТС. Да и не только с Киевом — все игроки в Украине будут вынуждены считаться с американским военным присутствием. И у конституции Украины в любой редакции никаких претензий к такому присутствию нет, между прочим. И у Кремля тоже: формально ЧВК — это ведь не войска НАТО.

В общем, «сделка» — это существенное расширение пространства возможностей. Как именно США ими воспользуются — это отдельный вопрос, но оно теперь появилось», — считает политический обозреватель.