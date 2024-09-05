Эксперт из Грузии рассказал, чего опасается Тегеран в случае запуска Зангезурского коридора

522 Просмотров

Тегеран уделяет больше внимания текущим процессам на Южном Кавказе и принимает активные меры по укреплению своих позиций в регионе. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал грузинский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Василий Папава.

По его словам, несмотря на условия жёстких международных санкций и ряд внешних факторов, позиции Тегерана на Южном Кавказе значительно уступают как РФ, так и другой региональной державе — Турции.

«Принимая во внимание данный фактор, Тегеран стремится укрепить связи с Ереваном. Можно сказать, что альянс Иран-Армения преследует цель по возможности сбалансировать влияние в регионе турецко-азербайджанского альянса. В то же время Иран использует свои связи с Арменией, чтобы в перспективе получить доступ к портам Чёрного моря и тем самым обойти международные санкции в отношении энергетических и банковских секторов», — убеждён эксперт.

Говоря о некогда существовавшем армяно-азербайджанском конфликте, который завершился сокрушительной победой Азербайджана над армянскими оккупантами, политолог отметил, что данное противостояние затрагивало не только политические и геополитические отношения двух стран, но и интересы их соседей: «Одним из таких соседей является Иран, который был обеспокоен геополитической нестабильностью вдоль своих северо-западных границ, что неудивительно с учётом многомиллионного азербайджанского населения в самом Иране, проживающего в этих районах, и которое активно симпатизировало азербайджанской армии во время Второй Карабахской войны».

Собеседник напомнил, что тема открытия Зангезурского коридора была выдвинута Азербайджаном после войны 2020 года и активно поддержана Турцией, в то время как Армения выступает против данного проекта и утверждает, что вопрос коридора якобы противоречит Заявлению о трёхстороннем прекращении огня, подписанному в ноябре 2020 года.

Также Папава привёл заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что создание Зангезурского коридора полностью отвечает национальным и историческим интересам Азербайджана, и хочет того Армения или нет, Баку реализует данный проект, поскольку от этого все стороны получат экономическую выгоду: «По заявлениям представителей властей Азербайджана, после завершения проекта Зангезурский коридор станет важным транзитным маршрутом, который соединит Баку и Карс через территорию Армении. Поскольку коридор должен проходить по территории Армении (без армянских КПП и пограничного контроля), в первую очередь необходимо будет заранее достичь полного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В Баку заявляют, что обе страны выиграют от данного проекта, поскольку он поможет развивать связи между Европой и Азией и позволит объединить Турцию, Россию, Иран, Армению и Азербайджан в единый торгово-экономический коридор».

«Реализация Зангезурского коридора в первую очередь принесёт много пользы Азербайджану. Новый коридор восстановит прямое сухопутное сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой (НАР) и положит конец 30-летней блокаде Армении. Соответственно, установление прямого сухопутного сообщения с НАР окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие автономной республики. Также открытие Зангезурского коридора внесёт значительный вклад в развитие экономических отношений с Турцией. В Ереване крайне негативно смотрят на данный проект, так как считают, что после открытия коридора Армения потеряет суверенитет над территорией, по которой он должен проходить. Согласно трёхстороннему заявлению, контроль над коридором будет осуществлять Федеральная служба безопасности России (ФСБ) на неопределённый срок. Поэтому, чтобы Армения согласилась на его реализацию, она должна быть уверена, что через какое-то время контроль над коридором перейдёт в руки правительства Армении. С другой стороны, Армения желает иметь право перекрыть эту дорогу, когда возникнут угрозы её национальным интересам», — сказал эксперт.

Учитывая вышеизложенные аргументы, отмечает политолог, можно сказать, что армянская сторона считает, что геополитические риски открытия Зангезурского коридора для Армении существенно перевешивают экономические выгоды, и поэтому правительству Армении следует отложить или предотвратить открытие этого коридора: «Если Зангезурский коридор не будет открыт, то Азербайджан не позволит Армении открыть другие дороги, а это значит, что экономическая изоляция Армении останется в силе. С другой стороны, сопротивление Армении открытию коридора воспринимается Баку и Анкарой как политика, направленная против сотрудничества в регионе и не отвечающая интересам других стран региона. Поэтому данные страны, особенно Россия, могут оказать давление на Армению, чтобы та пошла на уступки и открыла коридор».

«В ответ на такую позицию Еревана Азербайджан заявляет, что опасения Армении, что она потеряет суверенитет в результате открытия коридора, вызывают удивление, поскольку границы Армении с Турцией и Ираном охраняются российскими военными, железнодорожная система, газораспределительная компания и другие ключевые отрасли экономики страны контролируются российскими компаниями. Таким образом, по мнению Баку, опасения, выраженные Арменией по поводу потери своего суверенитета, необоснованны и являются лишь предлогом в руках сил, не желающих открывать Зангезурский коридор», — подметил он.

Говоря о поддержке проекта со стороны Турции, В. Папава подчеркнул: «Во-первых, через этот коридор для Турции откроется прямой сухопутный путь в Азербайджан, который является её основным политическим и экономическим партнёром в регионе. Во-вторых, после того, как Зангезурский коридор заработает, Турция сможет перенаправить поток грузов из Ирана в направлении нового коридора, тем самым снизив свою зависимость от Ирана. В целом открытие Зангезурского коридора существенно укрепит позиции Турции в регионе и увеличит её политико-экономическое влияние».

Что же касается третьей заинтересованной стороны в реализации данного проекта — России, политолог отметил, что после ухудшения отношений между РФ и Грузией в результате августовской войны 2008 года, возможности Москвы установить прямую сухопутную связь с Арменией существенно ограничились: «Из-за этого возросла её зависимость от Ирана в транспортировке грузов, особенно военной техники, в Армению. Учитывая все вышеперечисленные проблемы, открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для России. Посредством этого коридора Россия будет иметь прямую связь с Арменией через Азербайджан, что даст ей возможность установить более стабильные экономические отношения с Ереваном. Кроме того, данный коридор будет контролироваться силами ФСБ. Таким образом, Россия не только будет контролировать один из главных коридоров Южного Кавказа, но и укрепит свои позиции в регионе». «Как видно, больше всего в выигрыше от открытия коридора остаются Азербайджан, Турция и Россия», — добавил политолог.

Данный проект позволит Баку снизить свою зависимость от Ирана в вопросе сухопутного доступа в НАР, что, в свою очередь, ослабит влияние Ирана, считает В. Папава.

«Учитывая все вышеперечисленные риски, Иран проявляет серьёзную обеспокоенность в отношении того, что «Азербайджан планирует блокировать границу Ирана с Арменией», поскольку предлагаемый маршрут проекта Зангезурского коридора проходит по всей длине ирано-армянской границы. С другой стороны, похоже, пересмотр границ с Арменией неприемлем для Тегерана по нескольким причинам: в Тегеране считают, что открытие Зангезурского коридора направлено в первую очередь на ослабление влияния Исламской Республики Иран на Южном Кавказе и получение Турцией и Азербайджаном экономических, политических и идеологических преимуществ; Иран считает, что посредством Зангезурского коридора Анкара и Баку пытаются захватить транзитные маршруты товаров и энергоресурсов и вытеснить Иран с этих маршрутов; Тегерану будет заблокирован прямой путь через Армению и далее к черноморским портам; увеличится зависимость Тегерана от Анкары и Баку в его политике на Южном Кавказе; путём установления совместного контроля над Зангезурским коридором ось Баку-Анкара будет значительно усилена, и они окажутся в весьма выгодном геополитическом и геоэкономическом положении», — пояснил эксперт.

Эксперт также указал на активные шаги Ирана в ответ на действия Турции и Азербайджана: «В ответ Иран предпринял активные шаги для защиты своих интересов. В октябре 2020 года в Гафане было открыто Генеральное консульство ИРИ при участии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, который в своей речи заявил, что «для Тегерана неприемлемы никакие изменения исторических границ в регионе». Можно сказать, что открытием иранского консульства Тегеран послал сигнал Баку и Анкаре о том, что Исламская Республика серьёзно относится к защите границы с Арменией и не допустит пересмотра границы между двумя странами», — подметил наш собеседник.

По его словам, иранские политики полагают, что если правительство Армении согласится на открытие Зангезурского коридора, то это произойдёт, прежде всего, из-за её крайней слабости и давления Москвы, а для Тегерана это станет настоящей геополитической катастрофой, которая создаст серьёзную угрозу геополитическим позициям Ирана на Южном Кавказе.

«В вопросе открытия Зангезурского коридора Иран, скорее всего, активизирует деятельность с целью добиться урегулирования существующих или возникающих противоречий с Турцией, Азербайджаном и Россией путём мирных переговоров с использованием политико-дипломатических механизмов», — уверен эксперт.

В заключение беседы эксперт прокомментировал публикацию информагентства Tasnim «Послание России — Зангезурскому коридору не бывать», в которой резко критикуется позиция Москвы. Издание пишет, что Зангезурский коридор станет недопустимым проникновением НАТО на Южный Кавказ. Также агентство напоминает России, что Иран «всегда стоял с ней плечом к плечу против Запада и что немыслимо делать такие заявления во время работы над договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве».

«Турция как член НАТО, а также один из активных и сильнейших игроков на Ближнем Востоке, в Тегеране воспринимается как проводник интересов Запада. И активизация торгово-экономических и политических связей Турции с Азербайджаном после открытия Зангезурского коридора в Тегеране трактуется как большая возможность для Запада, а в данном случае НАТО, по прямому сухопутному пути через Каспий в Центральную Азию. Конечно, в Иране опасаются, что через Турцию НАТО будет проводить свою активную политику в направлении Центральной Азии, и таким образом позиции НАТО будут значительно укреплены», — заключил Василий Папава.

Алла Зейдуллаева