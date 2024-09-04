Тегеранская истерика – чего добивается «муллократия», превратившаяся в назойливую муху?

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Иранская полуофициальная дипломатия в очередной раз «пробила дно». Информагентство «Тасним», тесно связанное с Корпусом стражей исламской революции, решило прочитать всем, и прежде всего России, мораль по поводу… Зангезурского коридора. И тиснуло статью под претенциозным заголовком «Совет россиянам по поводу Зангезура: этому воображаемому коридору не бывать». После чего, процитировав слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости как можно скорее открыть транспортное сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, принимаются стращать российскую публику.

Оказывается, Зангезурский коридор «станет недопустимым проникновением НАТО в Южный Кавказ», «Иран всегда стоял с ней (Россией — прим. «Минвала».) плечом к плечу против Запада», и вообще подобные заявления несвоевременны на фоне работы над договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Более того, распалившись, «Тасним» назидательным тоном изрекает: оказывается, россияне были хорошо проинформированы через высокопоставленных чиновников Ирана и знали о чёткой и недвусмысленной позиции Тегерана, выступающего против создания коридора, подобного Зангезурскому, который бы соединял Нахчыван с Азербайджаном. Эта позиция исключает любые сюрпризы, и вообще, согласно международным нормам, безопасность и геополитическое положение стран Южного Кавказа не могут ставиться выше интересов других. И теперь иранским экспертам «непонятно», почему российская сторона считает возможным использовать Зангезурский коридор для решения своих проблем с Арменией.

Напомнили даже о том, что во время войны России с Украиной, когда американцы пытались расширить своё влияние на Южный Кавказ через НАТО, Иран один противостоял этим попыткам, не давая США и их союзникам воплотить свои планы, а администрация Байдена даже заявила, что Иран стал единственным препятствием на пути открытия Зангезурского коридора. По версии «Тасним», открытие Зангезурского коридора приведёт к «закрытию одних из ворот Ирана в Европу и сокращению числа его соседей». Затем с металлом в голосе следует предупреждение: «Если какая-либо страна полагает, что может решить свои проблемы за счёт открытия нового фронта конфликтов на чужой территории, то ни одно место в мире не будет в безопасности, и наступит перманентный хаос». И вообще, российский МИД заблуждается, полагая, что решение проблем с Арменией через создание мифического Зангезурского коридора отвечает их интересам, и подчёркивается, что при сопротивлении Ирана этот коридор не будет создан.

Можно разбирать всю эту статью по пунктам. Поинтересоваться, например, почему «ТАСНИМ» и стоящий за ним КСИР никак не реагируют на «любителей биноклей», которых пригласила на свою территорию Армения. Попросить разъяснить, каким образом Зангезурский коридор может привести к «проникновению НАТО на Кавказ», если это не более чем гражданская автомобильная и железная дорога, а не военная база. Или максимально вежливо спросить, каким это образом Зангезурский коридор приведёт к «закрытию одних из ворот Ирана в Европу и сокращению числа его соседей» — если кто забыл, Азербайджан неоднократно подчёркивал, что у нашей страны нет никаких территориальных претензий к Армении, мы не собираемся «отрезать» от неё Иран и т.д. А вот почему Ирану так важно сохранить в неприкосновенности свою границу с Арменией, которая во всех смыслах тупик, — вопрос, конечно, интересный. Особенно с учётом «сложного списка» Еревана по обходу санкций, наложенных на Иран ещё задолго до украинской войны, и обхода санкций, наложенных на РФ.

Можно, наконец, не без иронии поинтересоваться, не перепутали ли в Тегеране «весовые категории» и не слишком ли поспешно решили, что могут указывать России, какую позицию ей занимать. Тем более что, напомним ещё раз, по части Зангезурского коридора имеется подписанное заявление и чёткие обязательства сторон, прежде всего Армении, по его открытию.

Но, возможно, даже не это главное. Просто… какого, пардон, корнеплода Зангезурский коридор вызывает у Ирана такую истерику? Этот вопрос вообще не касается Тегерана. Ещё раз: речь идёт о дороге, которая должна пройти по территории Армении и соединить основную часть территории Азербайджана с Нахчываном. Если Иран хочет заполучить этот транспортный коридор на свою территорию, то можно предложить лучшие условия по тарифам и т.д. Но зачем устраивать такого рода истерики? Зачем грозить всем и вся? И если уж до конца откровенно, в Тегеране действительно уверены, что всё в мире происходит исключительно с их высочайшего позволения?

Возможно, в Тегеране решили, что Иран является этаким «смотрящим» в регионе. Но вынуждены разочаровать. Во-первых, в Тегеране находятся органы власти ИРИ, а не «мировое правительство». А во-вторых, Иран в реальности ведёт себя как назойливая муха, которая пытается мешать реализации региональных инициатив. А точнее, как скандальная баба во дворе, которой до всего есть дело и которая влезает со своим непрошенным «мнением» повсюду, куда её совсем не зовут. Ну и, конечно, «огребает» за такое своё поведение.

Так что иранским «муллократам» лучше вовремя задуматься о последствиях своего надувания щёк.

Нурани, обозреватель