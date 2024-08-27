Ливия приостановила нефтедобычу

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Правительство Ливии, контролирующее восточную часть африканской страны, объявило о начале остановке добычи нефти на всех месторождениях и прекращении экспорта из всех портов до особого распоряжения. Об этом со ссылкой на заявление кабинета министров, базирующегося в Бенгази, сообщает Bloomberg.

Поводом для форс-мажора стало очередное обострение в борьбе с правительством, которое находится в Триполи и контролирует западную часть Ливии, за право управлять Центробанком республики.

В стране в последнее время действуют два правительства. Кабинет в Триполи, возглавляемый Абдельхамидом Дбейбой, заручился поддержкой ООН, а министры из Бенгази были наделены полномочиями Палатой представителей, ими руководит Усама Хаммад. Споры о том, кто должен контролировать Центробанк, длятся уже более недели.

Правительство в Триполи ранее заявило, что важно «не допустить закрытия нефтяных месторождений под ложными предлогами», однако его оппоненты не признают легитимность этого органа.