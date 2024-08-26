Начались клинические испытания вакцины от рака легких

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Врачи начали испытывать первую в мире мРНК-вакцину против немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) на людях.

Исследование охватило семь стран мира. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Рак легких ежегодно уносит 1,8 млн жизней, оставаясь основной причиной летальных исходов среди онкологических заболеваний всех типов. НМРЛ считается наиболее распространенной формой болезни.

Первая фаза клинических испытаний препарата под названием BNT116 стартовала в 34 медицинских центрах Великобритании, Венгрии, Турции, Германии, США и Польши. В испытаниях примут участие около 130 пациентов, находящихся на разных стадиях развития болезни.

По словам ученых, прививка заставляет организм больного выслеживать и уничтожать раковые клетки, а затем предотвращает их повторное появление.

В вакцине используется информационная РНК (мРНК), как и в вакцинах от COVID-19, и ее действие основано на представлении иммунной системе опухолевых маркеров НМРЛ, чтобы подготовить организм к борьбе с раковыми клетками, экспрессирующими эти маркеры.

Целью служит усиление иммунного ответа человека на рак, при этом здоровые клетки остаются нетронутыми.

Каждая прививка содержит разные нити РНК. Пациенты будут получать вакцину каждую неделю в течение шести последовательных недель, а затем каждые три недели в течение 54 недель.

По словам врачей, иммунотерапия помогает сохранить жизнь до 30% людей на четвертой стадии рака. Специалисты надеются, что вакцина улучшит показатели выживаемости.