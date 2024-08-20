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В Баку в рамках подготовки к COP29 проводятся технические испытания систем ИКТ

В Баку в рамках подготовки к COP29 проводятся технические испытания систем ИКТ

В рамках подготовки к климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре в Баку, стартовал этап технических испытаний систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Об этом сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Испытания Proof of Concept – PoC начались 19 августа на Бакинском олимпийском стадионе с участием представителей Азербайджанской операционной компании COP29 и UNFCCC (Рамочная конвенция ООН об изменении климата).

В ходе тестирования, которое продлится три недели, будут проверены безопасность и эффективность сетей, используемых во время конференции. Также будут проведены симуляционные испытания процесса аккредитации и проверка кибербезопасности.

Этап PoC завершится 8 сентября, после чего будет оценена готовность ИКТ-инфраструктуры к конференции COP29.

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