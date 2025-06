Азербайджан предпринимает важные шаги по защите морской экосистемы.

С данным заявлением выступила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева на III Конференции ООН по океану в рамках Целей устойчивого развития ООН-14 (ЦУР) по сохранению и устойчивому использованию океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития. Информация приводится в аккаунте COP29 в соцсети Х.

Л.Абдуллаева проинформировала о мерах защиты, осуществляемых Азербайджаном в Каспийском море, подчеркнув важность совместного ответа стран мира на общие вызовы, как это было на COP29 в Баку.

«Мы верим, что совместными усилиями сможем взять под защиту по меньшей мере 30% океанов к 2030 году», — сказала она.

Azerbaijan’s Ambassador to the French Republic @LAbdullayevaMFA today addressed the third UN Ocean Conference. She highlighted Azerbaijan’s own work in marine protection in the Caspian, and reflected on the need for the world to rally together to address shared challenges, as we… pic.twitter.com/aG004UKDcL

— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) June 11, 2025