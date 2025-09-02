Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов совершил визит в Бразилию. В Бразилиа прошел пятый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе поездки Мамедов встретился с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, который отметил активное развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках формата «Климатическое трио (COP Trio)». Алкмин также подчеркнул значительный вклад Азербайджана в продвижение глобальной климатической повестки.